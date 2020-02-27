В Одессе уволили полицейских, которые обворовали офис незрячих

В Одессе уволили полицейских, которые во время обыска обворовали предприятие, где работают незрячие сотрудники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.



"Завершено служебное расследование по факту недостойного поведения сотрудников полиции во время обыска на одесском предприятии. По его заключению за нарушение служебной дисциплины и законности все четверо участников события уволенные со службы в полиции", - сказано в сообщении.



Кроме того, уволен один из начальников за ненадлежащий контроль за действиями подчиненных. Еще трое высокопоставленных полицейских получили дисциплинарные взыскания.



Материалы служебного расследования направлены в Государственное бюро расследований.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее в сети появилось видео обыска на одесском предприятии, где работают незрячие сотрудники. На записи видно, как несколько полицейских складывают в карманы чужие вещи. Свои действия они сопровождают нецензурной бранью. Позже были установлены личности четырех полицейских, которые обворовывали сотрудников предприятия. На время расследования они были отстранены от службы.



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