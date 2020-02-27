Дело Гандзюк: новые обыски и подозрения

Сотрудники правоохранительных органов провели 10 обысков и объявили о новых подозрениях в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В частности, подозрение объявлено помощнику экс-нардепа Игорю Павловскому. Кроме того, подозрение было объявлено четырем гражданам, которых подозревают в насильственных действиях по отношению к общественным деятелям.

"По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и сопряженном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч.3 ст.289 УК Украины)", – уточнили в прокуратуре.

Как сообщал портал "Комментарии", суд Болгарии дал согласие на экстрадицию Алексея Левина (Москаленко), который в Украине подозревается в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!