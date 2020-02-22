Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 22.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал В Болгарии «дали добро» на экстрадицию фигуранта дела Гандзюк
НОВОСТИ Все новости

В Болгарии «дали добро» на экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

Защита фигуранта дела Гандзюк, который был арестован в Болгарии, может подать апелляцию

сегодня, 17:25
Автор:

• Мария Чиренко

В Болгарии «дали добро» на экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

Суд Болгарии дал согласие на экстрадицию Алексея Левина (Москаленко), который в Украине подозревается в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, передает "Корреспондент".

Так, прокурор Георгий Чинев отметил, что суд посчитал ходатайство об экстрадиции в Украину обоснованным. Однако сторона защиты имеет право подать апелляцию.

"Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", - добавил прокурор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в январе подозреваемого в убийстве Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) задержали в Болгарии. Болгарские силовики отметили, что Левин попал в страну в 2018 году из Румынии через пункт пропуска в Дуранкулаке. С того времени он официально не регистрировался в новой стране.

Как стало известно, Левин изменил внешность так, что на фото по данным международного розыска похож не был. Но правоохранителям все же удалось распознать мужчину по отпечаткам пальцев. Также сообщалось, что выдача Украине задержанного в Болгарии может растянуться на неопределенное время.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4196566-sud-bolharyy-razreshyl-ekstradytsyui-fyhuranta-dela-handzuik
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...