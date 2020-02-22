В Болгарии «дали добро» на экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

Суд Болгарии дал согласие на экстрадицию Алексея Левина (Москаленко), который в Украине подозревается в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, передает "Корреспондент".



Так, прокурор Георгий Чинев отметил, что суд посчитал ходатайство об экстрадиции в Украину обоснованным. Однако сторона защиты имеет право подать апелляцию.



"Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", - добавил прокурор.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в январе подозреваемого в убийстве Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) задержали в Болгарии. Болгарские силовики отметили, что Левин попал в страну в 2018 году из Румынии через пункт пропуска в Дуранкулаке. С того времени он официально не регистрировался в новой стране.

Как стало известно, Левин изменил внешность так, что на фото по данным международного розыска похож не был. Но правоохранителям все же удалось распознать мужчину по отпечаткам пальцев. Также сообщалось, что выдача Украине задержанного в Болгарии может растянуться на неопределенное время.







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