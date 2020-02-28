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Конфликт на рынке "Барабашово": более полусотни задержанных

Участникам столкновений грозит до 8 лет лишения свободы

сегодня, 13:04
Автор:

• Сергей Медведев

Конфликт на рынке "Барабашово": более полусотни задержанных

Харьковская полиция задержала 55 человек, причастных к беспорядкам на рынке "Барабашово". Возраст задержанных участников потасовки составляет от 19 до 55 лет. В рамках уголовного производства, открытого по факту массовых беспорядков, дебоширам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Все они были задержаны в порядке ст. 208 Криминального кодекса Украины.

Отмечается, что информация об этом внесена в Единый реестр досудебных расследований.  Правоохранители занимаются расследованием инцидента.

Напомним, что портал "Комментарии" ранее собщал, что в Харькове, на одном из крупнейших рынков Европы — ТРЦ Барабашово произошли столкновения между муниципальной охраной и предпринимателями-работниками рынка.  На месте происшествия замечены люди с оружием, были слышны звуки взрывов и выстрелов.


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Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/xarkivska-policziya-zatrimala-osib-prichetnix-do-protipravnix-dij-na-rinku-barabashovo/
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