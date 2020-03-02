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Жестокая расправа: в Харькове сожгли девушку и бросили ее тело в коллектор (18+)

В Харькове неизвестные жестоко убили девушку, труп нашла местная жительница в коллекторной трубе

сегодня, 14:46
Автор:

• Таисия Ерохина

Жестокая расправа: в Харькове сожгли девушку и бросили ее тело в коллектор (18+)

Харьков потрясла история жуткого убийства: неизвестные убили девушку, сожгли тело, а затем труп выбросили в коллектор. Об этом информируют "Комментарии. Харьков".

Сообщается, что труп девушки был обнаружен в Новобаварском районе города в коллекторной трубе. Так, 1 марта в 13.10 местная жительница во время прогулки наткнулась на обгоревший труп девушки в коллекторной трубе у реки Уды.

"Девушке перерезали горло, потом обложили газетами, облили бензином и сожгли", - написали очевидцы в Telegram-канале.

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На место происшествия выезжали руководство облуправления Национальной полиции и районной полиции, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория. Полицейские установили, что погибшей было около 20-35 лет. Идентифицировать ее личность пока что не удалось, как и не удалось установить нелюдей, совершивших это жуткое убийство. Известно только, что за совершение преступления им может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на праздновании Масленицы в Харькове загорелась сцена.


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Источник: https://kharkov.comments.ua/news/society/accidents/687-uzhasnaya-nahodka-har-kovchanka-nashla-obgorevshiy-trup-devushki-s-pererezannym-gorlom---foto-18.html
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