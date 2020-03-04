Стрельба и плен: во Франции мужчина взял в заложники пятерых детей и беременную женщину

Вчера вечером, 3 марта, во Франции мужчина взял в заложники семью - беременную супругу и пятерых детей, и обстрелял полицейских. Об этом сообщают правоохранители города Труа.



Согласно последней информации, вчера в полицию поступил звонок о том, что в доме громко ссорятся. А когда копы прибыли на место, войти в помещение им не удалось, потому что глава семейства открыл огонь в их сторону, после чего забаррикадировался и взял в заложники пятерых детей и беременную жену. К счастью, никто из правоохранителей не пострадал, и более 16 часов они вели переговоры, чтобы мужчина отпустил своих родных. Сообщается, что мужчина страдает психическим расстройством: год назад его задерживали разгуливающим по улице с мечом в руках.

Спустя 16 часов 34-летний француз наконец-то сдался полиции. К счастью, его семья не пострадала. Сейчас по этому делу ведется расследование.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ночь на вторник в Киеве молодой человек, находясь в неадекватном состоянии, бросался на толпу прохожих, пытаясь ударить людей отверткой. ЧП произошло близ станции метро "Левобережная". По информации очевидцев, парень несколько раз набросился на случайных прохожих, пытаясь ранить их острым предметом. Отпор он получил лишь после того, как напал на крепкого мужчину, который скрутил агрессора и вызвал патрульных.

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