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Пассажир избил водителя маршрутки в Николаеве

Пассажир набросился с кулаками на водителя николаевской маршрутки прямо во время движения.

сегодня, 16:13
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пассажир избил водителя маршрутки в Николаеве

Водителю николаевской маршрутки досталось от одного из пассажиров. Тот набросился на шофера прямо во время движения. Об этом на странице в Facebook сообщает КП "Николаевпастранс". 

С помощью кулаков пассажир одной из николаевских маршруток решил выразить свое недовольство коммунальным сервисом. Во время движения он подошел к водителю, начал о чем-то ругаться, а потом, как ни в чем ни бывало, ударил шофера в лицо. 

Молодчик не учел, что маршрутки новые и современные. Там повсюду стоят камеры и конфликт водителя и пассажира они зафиксировали с первой и до последней секунды. Попало на видео и лицо нападавшего. Так что мужчина уже успел стать местной "знаменитостью".

Как выяснилось позже, конфликт возник из-за отказа водителя остановить маршрутку. Пассажир попросил сделать остановку в том месте, где захотелось ему, рассказывают очевидцы. Однако в карте маршрута такой остановки нет. Соответственно, водитель тормозить отказался, за что и получил кулаком в лицо. 


Скачать видео

В Facebook, где коммунальщики обнародовали видео нападения, пользователи возмущаются: почему никто из пассажиров не утихомирил драчуна и не вступился за водителя. 

Сам водитель после нападения попросил пассажиров выйти, затем уехал в автопарк, где и вызвал полицию. Забияку разыскивают. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о столкновении маршрутки и легковушки в Киеве. 


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Источник: https://www.facebook.com/mykpastrans/posts/183745203051168?__xts__%5B0%5D=68.ARCvMdRMMO4oiGa1qZPzG4UVWyFjvNGVJct5IxUWFyhlM6nHA9_fq8y7XyLs8wTXXJ3eohjxDkWjzMjy9bl8kNmM63ko3ptrskHdKJKGFrShccRxuMiwR7eULNecIaOWxybvp6onOwLESx96tftJup4IEWzEcFMtIN_48JWoWlTihjalPW
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