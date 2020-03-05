Пассажир избил водителя маршрутки в Николаеве

Водителю николаевской маршрутки досталось от одного из пассажиров. Тот набросился на шофера прямо во время движения. Об этом на странице в Facebook сообщает КП "Николаевпастранс".

С помощью кулаков пассажир одной из николаевских маршруток решил выразить свое недовольство коммунальным сервисом. Во время движения он подошел к водителю, начал о чем-то ругаться, а потом, как ни в чем ни бывало, ударил шофера в лицо.

Молодчик не учел, что маршрутки новые и современные. Там повсюду стоят камеры и конфликт водителя и пассажира они зафиксировали с первой и до последней секунды. Попало на видео и лицо нападавшего. Так что мужчина уже успел стать местной "знаменитостью".

Как выяснилось позже, конфликт возник из-за отказа водителя остановить маршрутку. Пассажир попросил сделать остановку в том месте, где захотелось ему, рассказывают очевидцы. Однако в карте маршрута такой остановки нет. Соответственно, водитель тормозить отказался, за что и получил кулаком в лицо.





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В Facebook, где коммунальщики обнародовали видео нападения, пользователи возмущаются: почему никто из пассажиров не утихомирил драчуна и не вступился за водителя.

Сам водитель после нападения попросил пассажиров выйти, затем уехал в автопарк, где и вызвал полицию. Забияку разыскивают.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о столкновении маршрутки и легковушки в Киеве.

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