Жестокое убийство в Одесской области: парень убил девушку из-за того, что та насмехалась над ним во время интима

В Одесской области парень жестоко убил девушку из-за конфликта на сексуальной почве. Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Так, в одном из сел Лиманского района правоохранители возле дома культуры обнаружили бездыханное тело 20-летней девушки: у нее была открытая черепно-мозговая травма. Как оказалось, убийца столкнул девушку с лестницы, а затем сжег ее телефон. Остатки сожженного гаджета правоохранители нашли в доме знакомого жертвы, 24-летнего парня. Взятый под стражу подозреваемый в убийстве рассказал, что к его ужасному поступку привели конфликты на сексуальной почве: якобы девушка насмехалась над ним во время секса. Сообщается, что задержанному грозит от 10 лет тюрьмы за совершение умышленного убийства (ст. 115 УКУ).





Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в Харькове нашли сожженное тело девушки в коллекторе. Как выяснилось, злоумышленники хотели завладеть мобильным телефоном девушки. Они ее заманили якобы на прогулку по берегу реки и разбитой бутылкой порезали ей шею и голову. Чтобы скрыть следы преступления, тело спрятали в коллекторе и подожгли.

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