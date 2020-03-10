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Жестокое убийство в Одесской области: парень убил девушку из-за того, что та насмехалась над ним во время интима

В Одесской области возле одного из сельских клубов нашли мертвой 20-летнюю девушку с разбитой головой

сегодня, 14:33
Автор:

• Таисия Ерохина

Жестокое убийство в Одесской области: парень убил девушку из-за того, что та насмехалась над ним во время интима

В Одесской области парень жестоко убил девушку из-за конфликта на сексуальной почве. Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Так, в одном из сел Лиманского района правоохранители возле дома культуры обнаружили бездыханное тело 20-летней девушки: у нее была открытая черепно-мозговая травма. Как оказалось, убийца столкнул девушку с лестницы, а затем сжег ее телефон. Остатки сожженного гаджета правоохранители нашли в доме знакомого жертвы, 24-летнего парня. Взятый под стражу подозреваемый в убийстве рассказал, что к его ужасному поступку привели конфликты на сексуальной почве: якобы девушка насмехалась над ним во время секса. Сообщается, что задержанному грозит от 10 лет тюрьмы за совершение умышленного убийства (ст. 115 УКУ).


Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в Харькове нашли сожженное тело девушки в коллекторе. Как выяснилось, злоумышленники хотели завладеть мобильным телефоном девушки. Они ее заманили якобы на прогулку по берегу реки и разбитой бутылкой порезали ей шею и голову. Чтобы скрыть следы преступления, тело спрятали в коллекторе и подожгли.


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/vbivstvo/policzejski-vzyali-pid-vartu-zhitelya-limanskogo-rajonu-za-pidozroyu-u-vbivstvi-misczevoji-divchini/
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