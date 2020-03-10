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Нардепу Федыне избрали меру пресечения

Суд отпустил Софию Федыну под личное обязательство

сегодня, 15:16
Автор:

• Сергей Медведев

Нардепу Федыне избрали меру пресечения

Народный депутат от фракции "Евросолидарность" София Федына получила меру пресечения в виде личного обязательства. Такое решение принял Печерский суд Киева. Личное обязательство Федыны будет действовать до 12 апреля текущего года.

 Нардеп обязана являться по каждому требованию следователя, уведомлять следственные органы о смене места жительства или работы. Госбюро расследований уведомило Федыну о подозрении, ей вручили повестку на допрос. Софию Федыну подозревают  в угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщал портал "Комментарии", народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федыне грозит до 5 лет заключения, если ее вина в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому будет доказана.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1856961-sud-vidpustiv-fedinu-pid-osobiste-zobovyazannya
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