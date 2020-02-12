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В Госбюро расследований сказали, какой срок грозит Федыне

Статья, которую инкриминируют Федыне, предусматривает также ограничение свободы

сегодня, 17:40
Автор:

• Мария Чиренко

В Госбюро расследований сказали, какой срок грозит Федыне

Народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федыне грозит до 5 лет заключения, если ее вина в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому будет доказана. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Так, Софии Федыне инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в угрозе убийством в адрес президента Владимира Зеленского в связи с его профессиональной деятельностью.

"В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет", - сказано в сообщении Госбюро расследований.

Ранее сегодня Софии Федыне вручили сообщение о подозрении и повестку на допрос.

Напомним, 11 февраля в рамках данного уголовного дела Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для волонтера Маруси Зверобой в виде ношения электронного средства контроля. Она также обязана сдать загранпаспорт. Во время заседания волонтер заявила, что предупреждала Зеленского, что "не нужно связываться с военнослужащими". Она также, перекрикивая прокурора, позволила себе оскорбить его матом

Как сообщал сайт "Комментарии", 26 октября 2019 года Зверобой и Федына провели в Facebook 45-минутный стрим, где обратились к Владимиру Зеленскому по случаю его общения с добровольцами в Золотом. Нардеп и волонтер использовали ненормативную лексику, обвиняли президента в пророссийской и пораженческой позиции, а также предположили, что он закончит не своей смертью.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обратилась в правоохранительные органы в связи с видеороликом.

Генпрокуратура Украны открыла уголовное производство в отношении Софии Федыны и Маруси Зверобой. Позже ГПУ передала производство в Госбюро расследований.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/narodnomu-deputatu-ukraini-povidomleno-pro-pidozru-u-pogrozi-vbivstvom-derzhavnomu-diyachu
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