Нардепу Федыне вручили подозрение

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 801,50
ETH/USD
222,70
LTC/USD
74,28
USD/UAH
24,58
EUR/UAH
26,83
RUB/UAH
0,39
Следователь Государственного бюро расследований вручил подозрение народному депутату ("Европейская солидарность") Софии Федыне. Об этом он сказала после общения со следователем, передает УНН.
"По результатам вручения подозрения, имею повестку на допрос", - сказала Федына.
Напомним, 11 февраля в рамках данного уголовного дела Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для волонтера Маруси Зверобой в виде ношения электронного средства контроля. Она также обязана сдать загранпаспорт. Во время заседания волонтер заявила, что предупреждала Зеленского, что "не нужно связываться с военнослужащими". Она также, перекрикивая прокурора, позволила себе оскорбить его матом.
Как сообщал сайт "Комментарии", 26 октября 2019 года Зверобой и Федына провели в Facebook 45-минутный стрим, где обратились к Владимиру Зеленскому по случаю его общения с добровольцами в Золотом. Нардеп и волонтер использовали ненормативную лексику, обвиняли президента в пророссийской и пораженческой позиции, а также предположили, что он закончит не своей смертью.
Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обратилась в правоохранительные органы в связи с видеороликом.
Генпрокуратура Украны открыла уголовное производство в отношении Софии Федыны и Маруси Зверобой. Позже ГПУ передала производство в Госбюро расследований.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Федыне и Зверобой грозит тюремное заключение в случае, если лингвистическая экспертиза найдет в видеообращении факт угрозы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости