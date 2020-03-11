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Стрельба в Киеве: неизвестные изрешетили элитный "Мерседес"

Обстрел "Мерседеса" произошел вблизи станции метро "Лукьяновская" в Киеве

сегодня, 14:15
Автор:

• Елена Волкова

Стрельба в Киеве: неизвестные изрешетили элитный "Мерседес"

Только что в Киеве произошла стрельба средь бела дня. По предварительным данным, мишенью стал элитный “Мерседес”, пишет “Depo.Киев”.

На данный момент известно, что обстрел легковушки произошел  вблизи станции метро "Лукьяновская". В полиции произошедшее пока не комментируют. Очевидцы же сообщают о том, что оперативники проводят первоочередные следственные действия, оградив стоящий “Мерседес” красно-белыми лентами. На данный момент неизвестно, есть ли в результате произошедшего пострадавшие.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в больницу Харькова доставили мужчину с огнестрельными ранениями, который находится после операции в тяжелом состоянии. Оказалось, что тот стал жертвой копов. Экипаж полиции получил ориентировку относительно водителя в состоянии алкогольного опьянения и пытался остановить Subaru Forester. Водитель не хотел останавливаться по требованию правоохранителей и нарушал ПДД. Машина якобы остановилась в поле под Харьковом. Когда к авто подошел командир роты, водитель попытался осуществить на него наезд. Полицейский в ответ якобы трижды выстрелил в сторону автомобиля. Две пули попали в пассажира, который находился на заднем сидении машины. Автомобиль и водителя задержали возле больницы, куда последний доставил пострадавшего. У полицейского диагностировали ушиб средней трети правого бедра. У пассажира - два огнестрельных ранения правой лопатки и поясницы.


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Источник: https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/u-kievi-obstrilyali-mersedes-zmi-202003111129064
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