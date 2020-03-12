В столичном кинотеатре нашли окровавленный труп

В подвале столичного кинотеатра "Флоренция" нашли окровавленный труп. Погибшим оказался директор заведения. Это подтвердили в Деснянском управлении киевской полиции.

Окровавленное тело случайно обнаружили работники кинотеатра. Было уже довольно поздно, когда кто-то из них решил спуститься в подсобное помещение в подвал. Прямо посреди лестницы человек увидел окровавленное тело. Сомнений в том, кто это, не оставалось. Сотрудники сразу же опознали в погибшем директора кинотеатра. Они вызвали скорую в надежде, что мужчине еще можно помочь. Но медики лишь констатировали смерть.

На теле врачи нашли множественные ссадины. Однако, был ли это несчастный случай, либо мужчину кто-то убил - пока неизвестно. Правоохранители открыли дело по статье "умышленное убийство", но склоняются к первой версии. Предполагают, что погибший сам каким-то образом упал со ступенек, поскольку лестница в помещении очень крутая.

Погибшему директору кинотеатра "Флоренция" было 53 года. Сейчас эксперты устанавливают точную причину смерти, после чего полицейские определятся с основной версией произошедшего.

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