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В столичном кинотеатре нашли окровавленный труп

Окровавленный труп обнаружили на лестнице в подвале. Сотрудники кинотеатра сразу же опознали тело.

сегодня, 11:06
Автор:

• Виолетта Комаровская

В столичном кинотеатре нашли окровавленный труп

В подвале столичного кинотеатра "Флоренция" нашли окровавленный труп. Погибшим оказался директор заведения. Это подтвердили в Деснянском управлении киевской полиции. 

Окровавленное тело случайно обнаружили работники кинотеатра. Было уже довольно поздно, когда кто-то из них решил спуститься в подсобное помещение в подвал. Прямо посреди лестницы человек увидел окровавленное тело. Сомнений в том, кто это, не оставалось. Сотрудники сразу же опознали в погибшем директора кинотеатра. Они вызвали скорую в надежде, что мужчине еще можно помочь. Но медики лишь констатировали смерть. 

На теле врачи нашли множественные ссадины. Однако, был ли это несчастный случай, либо мужчину кто-то убил - пока неизвестно. Правоохранители открыли дело по статье "умышленное убийство", но склоняются к первой версии. Предполагают, что погибший сам каким-то образом упал со ступенек, поскольку лестница в помещении очень крутая. 

Погибшему директору кинотеатра "Флоренция" было 53 года. Сейчас эксперты устанавливают точную причину смерти, после чего полицейские определятся с основной версией произошедшего. 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что в Киевской области нашли убитым бизнесмена Сергея Старицкого.   




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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1857325-u-pidvali-stolichnogo-kinoteatru-florentsiya-viyavili-trup-direktora-zakladu
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