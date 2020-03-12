10 лет за шпионаж: гражданин Китая получил срок в Украине

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Гражданин Китая Шу
Юаньцзя приговорен к 10 годам лишения свободы в Украине за шпионаж в
ракетно-космической сфере нашей страны. Об этом сообщает Hromadske со
ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, китайский шпион получил образование в Физико-химическом институте Академии наук РФ и в Китайской военной научной академии, после чего работал в корпорации в сфере военной промышленности. В пресс-службе также уточнили, что осужденный даже получил награду первой степени Минобороны Китая за научно-технический прогресс армии.
"Следствие доказало,
что, имея степень доктора технических наук, шпион осуществлял разведывательную
деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества
между Украиной и КНР", — рассказали в СБУ.
Следствие выяснило, что китайский шпион предлагал тайное сотрудничество украинским ученым и взятки с целью получения информации о тайных разработках в ракетно-космической сфере Украины. Гражданин Китая получил 10 лет тюрьмы за шпионаж по части 1 статьи 114 УК Украины.
Как сообщал портал "Комментарии",
китайская компания представила рюкзак для ноутбуков.
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