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10 лет за шпионаж: гражданин Китая получил срок в Украине

Гражданин Китая шпионил в ракетно-космической сфере Украины

12 марта 2020, 23:22
Автор:

• Антон Варанов

10 лет за шпионаж: гражданин Китая получил срок в Украине

Гражданин Китая Шу Юаньцзя приговорен к 10 годам лишения свободы в Украине за шпионаж в ракетно-космической сфере нашей страны. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, китайский шпион получил образование в Физико-химическом институте Академии наук РФ и в Китайской военной научной академии, после чего работал в корпорации в сфере военной промышленности. В пресс-службе также уточнили, что осужденный даже получил награду первой степени Минобороны Китая за научно-технический прогресс армии.

"Следствие доказало, что, имея степень доктора технических наук, шпион осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между Украиной и КНР", — рассказали в СБУ.

Следствие выяснило, что китайский шпион предлагал тайное сотрудничество украинским ученым и взятки с целью получения информации о тайных разработках в ракетно-космической сфере Украины. Гражданин Китая получил 10 лет тюрьмы за шпионаж по части 1 статьи 114 УК Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", китайская компания представила рюкзак для ноутбуков.


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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/kitajca-prigovorili-k-10-godam-tyurmy-za-shpionazh-v-raketno-kosmicheskoj-otrasli-ukrainy
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