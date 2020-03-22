Полиция составила почти 1,5 тыс. протоколов за нарушение карантина

Сотрудники Нацполиции пресекают нарушения правил карантина. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Facebook.

Так, за нарушение карантинных ограничений правоохранители составили уже 1415 административных протоколов. Помимо этого полицейские начали 9 уголовных производств.

"Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности", - сообщили в пресс-службе.





Как сообщал портал "Комментарии", Вооруженные Силы Украины присоединятся к правоохранителям во время карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине.

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