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Полиция составила почти 1,5 тыс. протоколов за нарушение карантина

Полицейские контролируют выполнение правил карантина

сегодня, 12:08
Автор:

• Сергей Медведев

Полиция составила почти 1,5 тыс. протоколов за нарушение карантина

Сотрудники Нацполиции пресекают нарушения правил карантина. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Facebook.

Так, за нарушение карантинных ограничений правоохранители составили уже 1415 административных протоколов. Помимо этого полицейские начали 9 уголовных производств. 

 "Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности", - сообщили в пресс-службе.


Как сообщал портал "Комментарии", Вооруженные Силы Украины присоединятся к правоохранителям во время карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине.  


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