Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.03.2020

BTC/USD

6544.05

ETH/USD

136.07

LTC/USD

39.24

НБУ 24.03.2020

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал Пьяные полицейские в Николаеве хотели помочиться возле чужого авто, а затем устроили драку со стрельбой
НОВОСТИ Все новости

Пьяные полицейские в Николаеве хотели помочиться возле чужого авто, а затем устроили драку со стрельбой

В Николаеве полицейские «под градусом» хотели справить нужду возле машины жителя, в ответ на замечание владельца устроили драку со стрельбой

сегодня, 16:06
Автор:

• Таисия Ерохина

Пьяные полицейские в Николаеве хотели помочиться возле чужого авто, а затем устроили драку со стрельбой

В Николаеве полицейские устроили драку и стреляли в местного жителя, сообщает Государственное бюро расследований.

Так, вечером 21 марта инспектор и старшина роты полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Николаевской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили справить нужду возле автомобиля. В этом время владелец авто находился на балконе собственной квартиры и сделал полицейским замечание. На что копы начали нецензурно ругаться. Мужчина решил выйти на улицу, после чего конфликт перерос в драку. Сообщается, что один из правоохранителей сделал в мужчину три выстрела из травматического оружия. В результате стрельбы у жителя несколько огнестрельных ранений и ушиб головы.

Копам инкриминируют хулиганство (ч. 4 ст. 296 УКУ). Сообщается, что правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в России два полицейских – девушка и парень – решили "заселфиться" на фоне трупов в морге. Подобная фотокарточка стоила копам должностей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-khuliganski-dii-zi-strilyaninoyu-policeyskikh-u-mikolaevi
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...