Пьяные полицейские в Николаеве хотели помочиться возле чужого авто, а затем устроили драку со стрельбой

В Николаеве полицейские устроили драку и стреляли в местного жителя, сообщает Государственное бюро расследований.

Так, вечером 21 марта инспектор и старшина роты полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Николаевской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили справить нужду возле автомобиля. В этом время владелец авто находился на балконе собственной квартиры и сделал полицейским замечание. На что копы начали нецензурно ругаться. Мужчина решил выйти на улицу, после чего конфликт перерос в драку. Сообщается, что один из правоохранителей сделал в мужчину три выстрела из травматического оружия. В результате стрельбы у жителя несколько огнестрельных ранений и ушиб головы.

Копам инкриминируют хулиганство (ч. 4 ст. 296 УКУ). Сообщается, что правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в России два полицейских – девушка и парень – решили "заселфиться" на фоне трупов в морге. Подобная фотокарточка стоила копам должностей.

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