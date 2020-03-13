Российские копы делали селфи на фоне мертвых тел в морге (фото 18+)

В России два полицейских – девушка и парень – решили "заселфиться" на фоне трупов в морге. Подобная фотокарточка стоила копам должностей. Об инциденте пишут российские медиа.

Так, горе-фотографами оказались полицейские из Москвы. Уже известно, что их уволили. По данным СМИ, которые ссылаются на ГУ МВД, "отличились" начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино майор полиции Вячеслав Горнеев и его подчиненная - оперуполномоченная того же отдела, старший лейтенант полиции Татьяна Пурышева.

Помимо этого, после проверки решено было уволить и начальство, поскольку им сообщали о служебном несоответствии подчиненных. Так, лишатся должности в УВД по Северо-Западному административному округу начальник, генерал-майор МВД Анатолий Фещук, начальник отдела МВД по району Щукино, полковник полиции Иван Понятойкин и начальник отдела уголовного розыска УВД по СЗАО, майор полиции Сергей Гладышев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина проходит между рядами широкоформатных телевизоров в магазине техники, а затем неожиданно начинает разбивать экраны молотком. Эпичное видео появилось в сети.



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