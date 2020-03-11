Видеофакт: россиянин эпично разгромил около десяти плазм молотком в магазине

В Томске, Россия, мужчина пришел в один из магазинов бытовой техники и начал разбивать телевизоры с помощью молотка. Об инциденте сообщают росСМИ.





Так, камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина проходит между рядами широкоформатных телевизоров, а затем неожиданно начинает разбивать экраны молотком. Сообщается, что полиция начала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагаемый "убийца" плазм уже идентифицирован.

Напомним, в Австралии мужчину засекли камеры наблюдения за креативным взломом магазина: дорогое ожерелье Versace он сумел украсть с помощью рыбацкой удочки. Орудуя двумя удочками, преступник сумел снять украшение с манекена в магазине модной одежды. По данным полиции, похитителю понадобилось около трех часов, чтобы добыть такой "улов".

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что на видео засняли, как в России чиновник-коррупционер пытался съесть вещдок и подавился. Так, пока правоохранители проводили следственные действия, поймав подозреваемого на "горячем", тот взял со стола бумажку, где ранее якобы прописал суммы взяток, и положил ее в рот.

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