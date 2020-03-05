Видеофакт: мужчина с помощью удочки стащил дорогое ожерелье с витрины магазина

В Мельбурне мужчину засекли камеры наблюдения за креативным взломом магазина: дорогое ожерелье Versace он сумел украсть с помощью рыбацкой удочки. Видео инцидента опубликовал австралийский телеканал 9News.





Орудуя двумя удочками, преступник сумел снять украшение с манекена в магазине модной одежды. По данным полиции, похитителю понадобилось около трех часов, чтобы добыть такой "улов". Ожерелье стоит около 800 долларов. Полиция обнародовала видео в надежде, что это поможет найти вора.

Напомним, ранее в сети появилось видео обыска на одесском предприятии, где работают незрячие сотрудники. На записи видно, как несколько полицейских складывают в карманы чужие вещи. Свои действия они сопровождают нецензурной бранью. Позже полицейских уволили.

Ранее портал "Комментарии" писал, что сотрудники ФСБ уличили в получении взятки замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимира Журавлева, который пытался съесть вещдок. Соответствующее видео российские силовики опубликовали в YouTube.

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