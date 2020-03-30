Избили до смерти: работников миграционной службы в Португалии будут судить за убийство украинца

Работников службы миграции в Португалии обвинили в убийстве украинца. Они могут оказаться за решеткой на 25 лет. Об этом сообщил местный телеканал TVI24.

Журналисты провели собственное расследование, чтобы восстановить цепочку событий, которые две недели назад произошли в португальском аэропорту в столице (Лиссабон) и привели к гибели мужчины. Как выяснилось, украинец прилетел в Португалию в надежде найти здесь работу. По каким-то причинам, ему не разрешили въезжать на территорию страны. Он потребовала объяснений. Но услышать ответ украинцу было не суждено.

Инспекторы миграционной службы закрыли мужчину в отдельной комнате, заковали его в наручники и, вероятно, начали избивать, в том числе и ногами. Об этом говорят множественные характерные ссадины на теле. Пыток украинец не выдержал. Когда его оставили в комнате одного, его разразил приступ эпилепсии, который оказался смертельным. Работники миграционки попытались скрыть следы преступления и преподнесли все как внезапный сердечный приступ. Вызывать судебную полицию не стали. Но истинную причину смерти показало вскрытие.

Теперь посольство Украины в Португалии требует провести независимое расследование. С этим обратились к коллегам из Министерства иностранных дел Португалии.

Также "Комментарии" ранее рассказывали о том, что в российском суде обвиняемый убил потерпевшую.

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