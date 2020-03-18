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Убийство в суде: в России обвиняемый убил пострадавшую на глазах у судей

Обвиняемый набросился на пострадавшую в помещении суда, затем попытался убить еще двоих людей и сбежал.

сегодня, 14:03 828
Автор:

• Виолетта Комаровская

Убийство в суде: в России обвиняемый убил пострадавшую на глазах у судей

В России во время суда обвиняемый убил пострадавшую. Затем чуть не лишил жизни еще двоих человек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Ирония судьбы в том, что погибшую подсудимый уже пытался убить. И судить его должны были как раз за побои. Тогда женщина смогла оправиться, она обратилась в правоохранительные органы и мужчину задержали. Но второй раз нападения жертва насилия не пережила. Правоохранители не указывают, в каких отношениях состояли обвиняемый и пострадавшая. 

Убийство произошло в помещении суда российского города Первоуральска, это Свердловская область. Обвиняемый в какой-то момент сорвался с места и набросился на пострадавшую. Он начал изо всех сил бить свою жертву. Расправившись с ней, попытался убить двух мужчин, которые хотели его задержать и встали у него на пути. Среди них - и судебный пристав. Оба выжили и сейчас под присмотром медиков. 

А вот нападавшему таки удалось сбежать. Правда недалеко. В подъезде одного из соседних домов мужчину задержали. Теперь ему придется отвечать еще за два преступления: убийство, а также покушение на убийство. Сейчас он находится под стражей. 


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Источник: https://sledcom.ru/news/item/1449915/?type=news
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