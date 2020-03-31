Нарушители карантина избили полицейских в Ялте

В Ялте подвыпившая компания нарушителей карантина избила полицейских. Об этом сообщили в подконтрольном оккупантам "управлении МВД в Крыму".

Вечером правоохранители как раз патрулировали улицы города, когда наткнулись на компанию нетрезвых молодых людей. Их было четверо и все явно были навеселе. Полицейские подошли к компании и попросили соблюдать правила карантина. Объяснили, что гражданам сейчас запрещено устраивать посиделки в общественных местах, да еще и с алкоголем. В ответ нарушители стали вести себя агрессивно, уверяют в оккупационной полиции. Сначала мужчины просто оскорбляли полицейских и явно не собирались прекращать свой праздник и куда-то уходить. Затем, и вовсе, набросились на полицейских. Один их них был травмирован.

Мужчин все же задержали и увезли в полицейский участок. Также их отвезли на медицинское освидетельствование, где было подтверждено, что нарушители действительно пьяны. Личности хулиганов установили. Всем им от 27 до 36 лет. Позже на них составили админпротоколы. В частности, мужчинам придется ответить за применение насилия в отношении полицейского.

Ранее "Комментарии" писали о том, что жителей Крыма из-за вспышки коронавируса не будут выпускать на материковую Украину.

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