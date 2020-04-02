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Дважды нелегальное: среди нарушителей карантина в Киеве оказалось казино

В момент облавы в подпольном казино находилось более 10 человек, что запрещено правилами карантина.

сегодня, 13:59
Автор:

• Виолетта Комаровская

Дважды нелегальное: среди нарушителей карантина в Киеве оказалось казино

Подпольное казино оказалось среди нарушителей карантина в Киеве. Нелегальный игровой зал накрыли сотрудники столичной прокуратуры. Об это говорится на сайте ведомства.

Собственники казино не просто нарушили закон, они умудрились сделать это дважды. Во-первых, игровые залы сами по себе в Украине запрещены. Во-вторых, все развлекательные заведения на время карантина должны быть закрыты. А в одном месте не могут собираться более 10-ти человек. В момент облавы в подпольном казино было полно людей. Это десять посетителей плюс персонал.

Казино работало в Днепровском районе столице. На помещении не было никаких опознавательных знаков и знать о его месте расположения могли только постоянные клиенты. Посетителей там принимали только по предварительной записи по телефону. При чем в разгар карантина в Киеве подпольный бизнес и не думали сворачивать, не смотря на угрозу распространения короронавируса. Во время обысков в подпольном игровом зале изъяли 18 компьютеров. 

Но на этом история не закончилась. Через два дня после облавы подпольное казино снова открыло свои двери для посетителей. В этот раз бизнес также остановили правоохранители и у злоумышленников изъяли еще 17 единиц техники. 

Организаторам подпольного игорного бизнеса грозит криминальная ответственность, сообщили в пресс-службе прокуратуры. 

"Комментарии" ранее рассказывали о том, что президент Филиппин приказал расстреливать нарушителей карантина. 



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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=270154
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