Дважды нелегальное: среди нарушителей карантина в Киеве оказалось казино

Подпольное казино оказалось среди нарушителей карантина в Киеве. Нелегальный игровой зал накрыли сотрудники столичной прокуратуры. Об это говорится на сайте ведомства.

Собственники казино не просто нарушили закон, они умудрились сделать это дважды. Во-первых, игровые залы сами по себе в Украине запрещены. Во-вторых, все развлекательные заведения на время карантина должны быть закрыты. А в одном месте не могут собираться более 10-ти человек. В момент облавы в подпольном казино было полно людей. Это десять посетителей плюс персонал.

Казино работало в Днепровском районе столице. На помещении не было никаких опознавательных знаков и знать о его месте расположения могли только постоянные клиенты. Посетителей там принимали только по предварительной записи по телефону. При чем в разгар карантина в Киеве подпольный бизнес и не думали сворачивать, не смотря на угрозу распространения короронавируса. Во время обысков в подпольном игровом зале изъяли 18 компьютеров.

Но на этом история не закончилась. Через два дня после облавы подпольное казино снова открыло свои двери для посетителей. В этот раз бизнес также остановили правоохранители и у злоумышленников изъяли еще 17 единиц техники.

Организаторам подпольного игорного бизнеса грозит криминальная ответственность, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Комментарии" ранее рассказывали о том, что президент Филиппин приказал расстреливать нарушителей карантина.





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