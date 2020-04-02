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Президент Филиппин призвал полицию стрелять насмерть в нарушителей карантина

Лидер Филиппин Родриго Дутерте сделал шокирующее заявление, но в пресс-службе его слова назвали гиперболой

сегодня, 11:10
Автор:

• Елена Волкова

Президент Филиппин призвал полицию стрелять насмерть в нарушителей карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте сделал шокирующее заявление. Глава государства признался, что разрешил полицейским и военным делать выстрел на поражение, если кто-то из носителей коронавируса нарушит карантин и окажет сопротивление правоохранителям. Об этом Дутерте сказал в эфире по местному ТВ, обращаясь к своему народу. 

"Мой приказ полиции и армии: если есть какие-то проблемы, и если случится так, что они окажут сопротивление и ваши жизни будут в опасности - стреляйте на поражение, насмерть. Это понятно? Насмерть", – ​сказал лидер Филиппин, где от коронавируса умерло 96 человек, а инфицированы 2300.

Вскоре пресс-секретарь Дутерте внес корректировки к столь жестокому призыву: дескать, президент гиперболизировал свои команды, чтобы люди его услышали и придерживались изоляции. В окружении Дутерте пообещали, что силовики стрелять на поражение не будут.

Напомним, после введения карантина в России некоторые дети гуляют на крышах. Таким образом обойти режим самоизоляции решил житель Уфы. Видео подобной "прогулки" появилось на Youtube.


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Источник: https://comments.ua/
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