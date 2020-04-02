Карантин в России: дети гуляют на крышах

После введения карантина в России некоторые дети гуляют на крышах. Таким образом обойти режим самоизоляции решил житель Уфы. Видео подобной "прогулки" появилось на Youtube.

Очевидцы заметили, как из окна одной многоэтажки на крышу пристройки вылез сперва сам глава семейства. Затем, очевидно, мать передала ему с окна сначала одного ребенка, затем второго. При этом дети были одеты тепло, как на прогулку на улицу.

Некоторое время эта троица спокойно себе разгуливала по крыше. Стоит отметить, что дети довольно маленькие и все время, пока длилась прогулка, отец пытался держать их за руки.





Но все же местные власти раскритиковало семейство за подобное решение в условиях карантина. Они считают, что в какой-то момент дети могут и сами полезть в окно, когда за ними никто присматривать не будет. А это может привести к падению со второго этажа. Сотрудники управления гражданской защиты города пообещали провести с мамой и папой малышей разъяснительную беседу.

Режим самоизоляции в Уфе действует с восьми вечера 31-го марта.

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