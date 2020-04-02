Медики подсчитали, во сколько обойдется лечение коронавируса в Украине

Медики Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы подсчитали, в какую сумму примерно обходится лечение пациента, инфицированного COVID-19. В среднем, чтобы выздороветь, украинцу необходимо от 5000 до 10 000 гривен. Об этом говорит главврач медучреждения Тарас Масляк.

На своей странице в “Фейсбук” медик сообщает, что на лечение тяжелого пациента с коронавирусом или же подозрением в день может уйти от 3500 до 5500 гривен. По словам Масляка, в эту сумму входят кислород, расходные материалы, маски и прочее, что частично закупили за счет городского бюджета. Доктор убежден: ситуация в Украине так же серьезна, как в Китае, Италии и Испании.

Напомним, в МОЗ Украины рапортуют о том, что в нашей стране лабораторно подтвердили 794 случая COVID-19. Это на 125 человек больше, чем было выявлено 31 марта. Коронавирус на данный момент выявили во всех областях, кроме Николаевской.

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