Более сотни инфицированных за сутки: в МОЗ рассказали о COVID-19 в Украине

В МОЗ Украины рапортуют о том, что в нашей стране лабораторно подтвердили 794 случая COVID-19. Это на 125 человек больше, чем было выявлено 31 марта. Коронавирус на данный момент выявили во всех областях, кроме Николаевской.

В Минздраве также говорят, что увеличилось количество летальных случаев в Украине: 20 человек не смогли пережить осложнения от COVID-19. Однако 13 человек полностью выздоровели, и в их крови после повторных тестирований вируса не обнаружили.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире стремительно приближается к миллиону. По состоянию на 7:00 четверга, 2 апреля, таких уже 937 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований Университета Джонса Хопкинса. Самая сильная вспышка Covid-19 сейчас в Соединенных Штатах, Италии, Испании. Там более сотни тысяч зараженных в каждой. Умерли от коронавируса в мире с начала вспышки 47 тысяч пациентов. Почти 194 тысячи выздоровели.





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