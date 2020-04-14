Экс-депутата Татьяну Черновол допросили в ГБР

Активистка Татьяна Черновол, которая является бывшим депутатом Верховной Рады, воспользовалась правом отказаться от дачи показаний. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

"14 апреля 2020г в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенном в городе Киеве, состоялся допрос Черновол, подозреваемой в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5 , 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", уточнили в ГБР.

В Бюро отмечают, что во время допроса Черновол отказалась свидетельствовать против себя и сослалась на ст.63 Конституции. Перед началом допроса активистка выступила перед теми, кто ее поддерживает и признала, что участвовала в поджоге помещения в центре Киева.

"Я принимала участие… поджигала офис "Партии регионов"... но показания давать не буду, чтобы не дать им возможности привлекать к ответственности других майдановцев по моим показаниям", - заявила она.

Напомним, что в результате намеренного поджога и других действий в офисе "Партии Регионов" в 2014 году погиб человек.

Как сообщал портал "Комментарии", Государственное бюро расследований сообщили экс-депутату Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве.

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