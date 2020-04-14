В Киеве задержан генерал-майор СБУ, который по заказу ФСБ РФ готовил в Украине серию террактов

Сегодня Служба безопасности Украины совершила крупную операцию по задержанию собственного офицера в звании генерал-майора Валерия Шайтанова, который на протяжении пяти лет состоял на службе у Федеральной Службы безопасности России и по ее заказу готовил серию террактов на территории нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице СБУ в Facebook.

Так, по информации от силовиков, СБУ долгое время собирала доказательства подрывной деятельности Шайтанова и детально выяснила все обстоятельства его государственной измены. По заданию спецслужб РФ он планировал проведение террористических актов, за что представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс долл США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

"К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства и, который должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности и мы продолжим улучшать систему СБУ и очищать ее", - обозначил глава ведомства Иван Баканов.

Позднее Служба опубликовала аудио-материалы, которые станут доказательствами в суде для подтверждения причастности задержанного к громкому покушению на известного добровольца АТО/ООС Адама Осмаева. На них подполковник ФСБ Игорь Егоров дает указания агенту по ликвидации бойца за материальное вознаграждение.

Так, Валерию Шайтанову подготовлено подозрение в двух преступлениях: по ст. 111 УК (государственная измена) и ст.258 (террористический акт).





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