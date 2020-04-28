Вятрович прибыл в ГБР на допрос и рассказать о Голодоморе

Сегодня народный депутат и бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прибыл на допрос в Госбюро расследований для дачи показаний по организации и финансированию мероприятию в честь 85-й годовщины Голодомора. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Укриана".

Известно, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский инициировал возбуждение уголовного производства против Вятровича, который якобы в 2018 году превысил свои полномочия во время организации памятного мероприятия и использовал не по назначению деньги, выделенные на него из госбюджета.

Сам нардеп от "Европейской солидарности", прибыв на допрос в ГБР, отметил, что данное дело является полностью постановочным и основано исключительно на клевете.

"Я иду на этот допрос, чтобы убедиться, как используются эти средства, которые выделяются на финансирование ГБР, эти 1,5 млрд гривен также используются для того, чтобы выяснить, имеет ли право Украина как государство помнить миллионы убитых во время голодомора украинцев", - заявил Вятрович при входе в ведомство.

Кроме того нардеп обозначил, что во время дачи ответов на вопросы следствия, он будет строго отвечать только по тем данным, что знает и настаивать на законном праве освещать события 1932-1933 года для всей Украины и мира.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с продолжением борьбы с коронавирусом и внутренней экономикой на фоне затяжного карантина.

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