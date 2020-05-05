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В Украине заблокировали 10 тыс. интернет-ссылок мошенников

Киберполиция заблокировала сайты мошенников

сегодня, 09:43
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине заблокировали 10 тыс. интернет-ссылок мошенников

Украинские киберполицейские пресекли действия компьютерных мошенников. Так, правоохранители заблокировали около 10 тысяч ссылок в интернете, которые использовались для выманивания денег у населения. Такую информацию опубликовало Министерство внутренних дел.

Так, в целом сотрудники киберполиции проверили 642 информации о совершении возможных противоправных действий, в том числе онлайн-мошенничества, связанного с коронавирусом. В результате проверок открыли 58 уголовных производств.

"Сейчас идентифицировано 166 человек, причастных к организации или участию в мошеннических схемах, используя ситуацию с COVID-19", - сообщают полицейские. 

Добавим, что по информации МВД, правоохранители также заблокировали 1,945 мошеннических операций с банковскими счетами и картами.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Национальный банк Украины предупредил граждан о новом способе мошенничества с банковскими картами.


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Источник: https://www.unian.net/economics/telecom/v-ukraine-zablokirovali-10-tysyach-ssylok-ispolzuemyh-moshennikami-vo-vremya-pandemii-novosti-10984070.html
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