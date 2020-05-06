Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство

Уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Как свидетельствует информация в Едином реестре досудебных расследований, данные внесены по ст 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Криминального кодекса Украины.

"Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по ст. 366-1 и 368 ч. 4", - сообщила пресс-служба САП.

Сам Рябошапка отметил, что узнал об открытии производства несколько дней назад. Сейчас он находится в Страсбурге со своей семьей.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-глава Офиса генерального прокурора Украины Руслан Рябошапка рассказал, что обещание, которое он сделал перед голосованием парламента за его увольнение, что он "уходит для того, чтобы вернуться", были не просто эмоциональным всплеском.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!