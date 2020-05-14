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Полиция разоблачила 150 телефонных мошенников

Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и выведывали данные банковских карт

сегодня, 09:49
Автор:

• Сергей Медведев

Полиция разоблачила 150 телефонных мошенников

Украинские киберполицейские "накрыли"  три крупных  call-центра мошенников, которые представлялись сотрудниками банков и выманивали у граждан данные банковских карт. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Трое жителей Днепропетровской и Киевской областей организовали преступную работу более 150 человек. Сами call-центры они разместили в Киеве. По данным правоохранительных органов, преступники звонили жертвам и представлялись сотрудниками службы безопасности банка и под различными предлогами получали информацию о банковских картах.

"В дальнейшем осуществлялось несанкционированное списание денежных средств с карт пострадавших на подконтрольные счета", - уточнили в полиции.

Правоохранители провели обыски в помещениях, из которых осуществлялась преступная деятельность. Полицейским удалось изъять компьютерную технику, мобильные телефоны, базы данных клиентов, sim-карты.

В данный момент открыто уголовное производство о мошенничестве, следователи устанавливают личности пострадавших и оценивают размеры убытков граждан.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские киберполицейские пресекли действия компьютерных мошенников. Так, правоохранители заблокировали около 10 тысяч ссылок в интернете, которые использовались для выманивания денег у населения.


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Источник: https://www.npu.gov.ua/
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