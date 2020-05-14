ВАКС отправил экс-депутата Микитася под домашний арест

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Бывший депутат Максим Микитась находится по круглосуточным домашним арестом. Такую меру пресечения избрал Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
"ВАКС избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца", - сообщили в ведомстве.
Микитась обязан сдать загранпаспорт и носить электронный браслет слежения. Сторона обвинения просила суд избрать Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн грн.
Напомним, что Максим Микитась подозревается в незаконном завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн.
Как сообщал портал "Комментарии", в деле о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн сообщено о подозрении в совершении новых преступлений бывшему командующему Национальной гвардии Украины, экс-народному депутату - бывшему бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент", а также служебным лицам компании-застройщика. Речь идет в частности об экс-командующем Национальной гвардии Украины Юрие Аллерове и экс-нардепе, бывшем бенефициарном владельце "Укрбуд Девелопмент" Максиме Микитасе.
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