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ВАКС отправил экс-депутата Микитася под домашний арест

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Максиму Микитасю

сегодня, 14:48
Автор:

• Сергей Медведев

ВАКС отправил экс-депутата Микитася под домашний арест

 Бывший депутат Максим Микитась находится по круглосуточным домашним арестом. Такую меру пресечения избрал Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"ВАКС избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца", - сообщили  в ведомстве.

Микитась обязан сдать загранпаспорт и носить электронный браслет слежения. Сторона обвинения просила суд  избрать Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн грн.

Напомним, что Максим Микитась подозревается в незаконном завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн.

Как сообщал портал "Комментарии", в деле о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн сообщено о подозрении в совершении новых преступлений бывшему командующему Национальной гвардии Украины, экс-народному депутату - бывшему бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент", а также служебным лицам компании-застройщика.  Речь идет в частности об экс-командующем Национальной гвардии Украины Юрие Аллерове и экс-нардепе, бывшем бенефициарном владельце "Укрбуд Девелопмент" Максиме Микитасе. 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/662142.html
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