Дело о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81 млн грн: Микитась и Аллеров получили подозрения

В деле о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн сообщено о подозрении в совершении новых преступлений бывшему командующему Национальной гвардии Украины, экс-народному депутату - бывшему бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент", а также служебным лицам компании-застройщика. Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Речь идет в частности об экс-командующем Национальной гвардии Украины Юрие Аллерове и экс-нардепе, бывшем бенефициарном владельце "Укрбуд Девелопмент" Максиме Микитасе. А также о бывших должностных лицах Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины: заместителе начальника управления и заместителе начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления.

По данным досудебного расследования, Аллеров получил 125 тыс. долларов неправомерной выгоды за совершение действий, направленных на поддержку интересов компании-застройщика. При этом 100 тыс. долларов оставил себе, другую часть - 25 тыс. долларов - передал заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ.

Кроме того, чиновник Нацгвардии получил от Микитася в качестве неправомерной выгоды квартиру в центре Киева площадью 76 кв. м, стоимостью 1,82 млн грн. Сообщается, что были использованы поддельные документы, квартира была оформлена на близкую родственницу командующего. Однако стоимость ее приобретения значительно отличалась от рыночной - 592,8 тыс. грн, то есть 7800 грн/кв.м.

Также с помощью фиктивных документов провели обмен квартир Нацгвардии в центре столицы на жилье на окраинах города. Речь идет об отчетах по оценке, которые проводились на заказ компании "Укрбуд Девелопмент".

Так, Микитасю сообщено о подозрении по ряду статей: ст.191, 369, 209, 28, 358 УКУ. Кроме того, заместителю гендиректора компании по правовым вопросам инкриминировано совершение преступлений по ст.191, 369, 209, 28, 358 УКУ. Аллеров подозревается в ряде статей УКУ: ст.191, 368, 27, 28, 358. Начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ - ст.27, 191, 27, 368 УКУ, заместитель начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления - ст.191, 369 УКУ.

Ранее "Комментарии" писали, что сообщено о новом подозрении в деле об убийстве сына депутата Соболева.

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