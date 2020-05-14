СБУ разоблачила военного курсанта на сбыте наркотиков

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Службе безопасности Украины вычислила курсанта военного
учебного заведения, который сбывал наркотики через анонимный аккаунт в
мессенджере Telegram.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины на официальной
странице в Facebook.
Курсант высшего учебного заведения Харьковской области
организовал реализацию наркотика каннабис на территории региона. Товар молодой
человек получал через посту от своих сообщников, а принимал заказы и
координировал действия своих сотрудников через анонимный аккаунт и канал в мессенджере
Telegram.
Клиенты получали наркотики через так называемые "закладки".
Оплату злоумышленник получал через электронные кошельки платежных систем и
криптовалюту. Полученные деньги парень обналичивал через так называемые "дропы"
— банковские карты, которые были оформлены на подставные лица. Правоохранители
изъяли компьютер и продолжают расследование.
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