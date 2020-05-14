СБУ разоблачила военного курсанта на сбыте наркотиков

Службе безопасности Украины вычислила курсанта военного учебного заведения, который сбывал наркотики через анонимный аккаунт в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины на официальной странице в Facebook.

Курсант высшего учебного заведения Харьковской области организовал реализацию наркотика каннабис на территории региона. Товар молодой человек получал через посту от своих сообщников, а принимал заказы и координировал действия своих сотрудников через анонимный аккаунт и канал в мессенджере Telegram.

Клиенты получали наркотики через так называемые "закладки". Оплату злоумышленник получал через электронные кошельки платежных систем и криптовалюту. Полученные деньги парень обналичивал через так называемые "дропы" — банковские карты, которые были оформлены на подставные лица. Правоохранители изъяли компьютер и продолжают расследование.

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