Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9651.69

ETH/USD

203.10

LTC/USD

44.04

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.10

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал СБУ разоблачила военного курсанта на сбыте наркотиков
НОВОСТИ Все новости

СБУ разоблачила военного курсанта на сбыте наркотиков

Для сбыта курсант использовал канал в мессенджере Telegram

14 мая 2020, 22:33
Автор:

• Антон Корнилов

СБУ разоблачила военного курсанта на сбыте наркотиков

Службе безопасности Украины вычислила курсанта военного учебного заведения, который сбывал наркотики через анонимный аккаунт в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины на официальной странице в Facebook.

Курсант высшего учебного заведения Харьковской области организовал реализацию наркотика каннабис на территории региона. Товар молодой человек получал через посту от своих сообщников, а принимал заказы и координировал действия своих сотрудников через анонимный аккаунт и канал в мессенджере Telegram.

Клиенты получали наркотики через так называемые "закладки". Оплату злоумышленник получал через электронные кошельки платежных систем и криптовалюту. Полученные деньги парень обналичивал через так называемые "дропы" — банковские карты, которые были оформлены на подставные лица. Правоохранители изъяли компьютер и продолжают расследование.

Как сообщал портал "Комментарии", российский рэпер Guf, выступавший в Крыму, объявил об открытии своего магазина одежды в Киеве.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2306233279679853&id=1505526149750574&__tn__=-R
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...