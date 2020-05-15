Прошло более 5 месяцев со дня убийства: Соболев обратился к Зеленскому из-за убийства своего 3-летнего сына

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9651.69
ETH/USD
203.10
LTC/USD
44.04
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
29.10
RUB/UAH
0.36
Соболев написал, что не знает, кто покрывает заказчиков его
убийства и причастных к смерти сына, но уверен, что все виновные понесут
заслуженное наказание. По словам Соболева, у него есть достаточно свидетельских
показаний и фактов для расследования дела, "но нет веры в правоохранительную
систему".
"Поэтому я обращаюсь к нашему президенту. Я готов предоставить вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беспредел, который сейчас творится, и предотвратить новые убийства. Владимир Зеленский, это в ваших силах", — написал Соболев и отметил Зеленского в публикации.
Вечером 1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого
и Тарасовской в столице Украины стреляли в автомобиль марки Range Rover депутата
Вячеслава Соболева. Пуля попала в его трехлетнего сына, который умер по пути в
больницу.
4 декабря Шевченковский суд Киева арестовал подозреваемых по
этому делу, а в организации подозревают 25-летнего россиянина.
Как сообщал портал "Комментарии", налоговая сообщила, что
более 3 тысяч украинцев заработали более миллиона гривень за 2019 год.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости