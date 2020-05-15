Прошло более 5 месяцев со дня убийства: Соболев обратился к Зеленскому из-за убийства своего 3-летнего сына

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу расследования дела об убийстве его трехлетнего сына и покушении на него. Соответствующую публикацию Вячеслав Соболев опубликовал на своей странице в

Facebook

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Соболев написал, что не знает, кто покрывает заказчиков его убийства и причастных к смерти сына, но уверен, что все виновные понесут заслуженное наказание. По словам Соболева, у него есть достаточно свидетельских показаний и фактов для расследования дела, "но нет веры в правоохранительную систему".

"Поэтому я обращаюсь к нашему президенту. Я готов предоставить вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беспредел, который сейчас творится, и предотвратить новые убийства. Владимир Зеленский, это в ваших силах", — написал Соболев и отметил Зеленского в публикации.

Вечером 1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в столице Украины стреляли в автомобиль марки Range Rover депутата Вячеслава Соболева. Пуля попала в его трехлетнего сына, который умер по пути в больницу.

4 декабря Шевченковский суд Киева арестовал подозреваемых по этому делу, а в организации подозревают 25-летнего россиянина.

Как сообщал портал "Комментарии", налоговая сообщила, что более 3 тысяч украинцев заработали более миллиона гривень за 2019 год.

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