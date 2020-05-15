Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9651.69

ETH/USD

203.10

LTC/USD

44.04

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.10

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал Прошло более 5 месяцев со дня убийства: Соболев обратился к Зеленскому из-за убийства своего 3-летнего сына
НОВОСТИ Все новости

Прошло более 5 месяцев со дня убийства: Соболев обратился к Зеленскому из-за убийства своего 3-летнего сына

Депутат призывает президента Украины повлиять на расследование дела

сегодня, 00:07
Автор:

• Антон Корнилов

Прошло более 5 месяцев со дня убийства: Соболев обратился к Зеленскому из-за убийства своего 3-летнего сына Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу расследования дела об убийстве его трехлетнего сына и покушении на него. Соответствующую публикацию Вячеслав Соболев опубликовал на своей странице в Facebook.

Соболев написал, что не знает, кто покрывает заказчиков его убийства и причастных к смерти сына, но уверен, что все виновные понесут заслуженное наказание. По словам Соболева, у него есть достаточно свидетельских показаний и фактов для расследования дела, "но нет веры в правоохранительную систему".

"Поэтому я обращаюсь к нашему президенту. Я готов предоставить вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беспредел, который сейчас творится, и предотвратить новые убийства. Владимир Зеленский, это в ваших силах", — написал Соболев и отметил Зеленского в публикации.

Вечером 1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в столице Украины стреляли в автомобиль марки Range Rover депутата Вячеслава Соболева. Пуля попала в его трехлетнего сына, который умер по пути в больницу.

4 декабря Шевченковский суд Киева арестовал подозреваемых по этому делу, а в организации подозревают 25-летнего россиянина.

Как сообщал портал "Комментарии", налоговая сообщила, что более 3 тысяч украинцев заработали более миллиона гривень за 2019 год.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vyacheslav.sobolev.73/posts/3772533492821094
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...