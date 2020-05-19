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"Умудрилась обокрасть интернет-магазин": в Киеве задержали необычную мошенницу

Злоумышленница незаметно крала товар при проверке посылки "Новой почты", после чего отказывалась за него платить и оформляла возврат

сегодня, 14:05
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Умудрилась обокрасть интернет-магазин": в Киеве задержали необычную мошенницу

Сотрудники ГУНП в Киевской области задержали местную жительницу, которая некоторое время промышляла незаконным видом деятельности, буквально обкрадывая интернет-магазины при получении посылки с "Новой почты". Об этом пресс-служба полиции сообщила на своей странице в Facebook.

По словам правоохранителей, злоумышленница делала заказ дорогостоящих ювелирных изделий и драгоценных металлов, на месте получения посылки делала предварительный осмотр товара, незаметно от сотрудника почтового отделения клала содержимое посылки в карман, а потом отказывалась платить за "несоответствие ожиданиям" и оформляла возврат отправителю уже фактически пустых коробок.

Таким образом подозреваемая нанесла ущерб нескольким интернет-магазинам в размере 33 тысяч гривен.

"Похищенные украшения она сдавала в ломбард, а полученные средства тратила на собственные нужды, таким образом зарабатывая себе на жизнь. Полицейские продолжают устанавливать причастность женщины к аналогичным преступлениям, поскольку известно, что кроме указанных, она совершила еще две подобные кражи", - указано в сообщении.

Отмечается, что женщина получила подозрение по ст. 185 УК Украины и ей грозит лишение свободы до пяти лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Днепре неизвестные устроили настоящие автомобильные гонки на железнодорожных рельсах.


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