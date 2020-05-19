“Форсаж” по-украински: в Днепре устроили гонки на рельсах (ВИДЕО)

В Сети появилось видео “форсажа” по-украински в Днепре. Нарушитель устроил ночные гонки, причем не по дороге, а по рельсам, сообщает портал "Днепр оперативный".

Ночное ЧП с погоней произошло на проспекте Яворницкого. Водитель авто, превысив скорость, выскочил на рельсы, пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских. Однако попытка не увенчалась успехом: легковушка попала в аварию, а лихача тут же задержали.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в аэропорту города Остин в США произошла трагедия. Boeing 737 американского лоукоста Southwest Airlines во время посадки сбил насмерть человека. В заявлении компании говорится, что пилот заметил постороннего на взлетно-посадочной полосе и доложил об этом диспетчеру. Экипаж попытался избежать столкновения, предприняв маневр, однако самолет все же задел человека передней кромкой левого двигателя, о чем свидетельствует вмятина.

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