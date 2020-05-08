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В США Boeing 737 во время посадки убил человека

Boeing 737 американского лоукоста Southwest Airlines во время посадки в городе Остин сбил насмерть человека

сегодня, 14:25
Автор:

• Елена Волкова

В США Boeing 737 во время посадки убил человека

В аэропорту города Остин в США произошла трагедия. Boeing 737 американского лоукоста Southwest Airlines во время посадки сбил насмерть человека. Об этом сообщили в Twitter местной медицинской службы. 

Столкновение произошло накануне вечером. В заявлении Southwest Airlines говорится, что пилот заметил постороннего на взлетно-посадочной полосе и доложил об этом диспетчеру. Экипаж попытался избежать столкновения, предприняв маневр, однако самолет все же задел человека передней кромкой левого двигателя, о чем свидетельствует вмятина. 

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Полосу закрыли для приема авиалайнеров и обнаружили там погибшего мужчину. Сейчас проводится расследование и устанавливается причина, почему человек пребывал в столь опасной зоне.

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Источник: comments.ua
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