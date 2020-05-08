В США Boeing 737 во время посадки убил человека

В аэропорту города Остин в США произошла трагедия. Boeing 737 американского лоукоста Southwest Airlines во время посадки сбил насмерть человека. Об этом сообщили в Twitter местной медицинской службы.

Столкновение произошло накануне вечером. В заявлении Southwest Airlines говорится, что пилот заметил постороннего на взлетно-посадочной полосе и доложил об этом диспетчеру. Экипаж попытался избежать столкновения, предприняв маневр, однако самолет все же задел человека передней кромкой левого двигателя, о чем свидетельствует вмятина.

Полосу закрыли для приема авиалайнеров и обнаружили там погибшего мужчину. Сейчас проводится расследование и устанавливается причина, почему человек пребывал в столь опасной зоне.

Ранее мы сообщали, что в Сети появились курьезные фото того, как гигантский самолет украинского производства “Мрия” будто поглощает воздушное судно немецкой компании экспресс-доставки DHL. Снимки самолетов выложил в Facebook Максим Шахалов. Интернет-пользователи облюбовали снимки с необычным ракурсом и придумали несколько подписей для этих фото. Так, одним из самых популярных вариантов стал этот: “Правильный текст - “Мрия” на обед съедает грузовой “Боинг”.

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