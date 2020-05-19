В Украине выросли случаи коррупции среди правоохранителей, - исследование

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9688.22
ETH/USD
212.83
LTC/USD
44.85
USD/UAH
26.67
EUR/UAH
29.16
RUB/UAH
0.36
Начиная с 2017 года в среде украинских правоохранителей заметно возрос уровень коррупции и частота получения взяток. Об этом сообщается в результатах исследования государственной компании Info Sapiens.
По данным опроса, в 2020 году 61,7% граждан не сталкивались с проявлениями коррупции в отношениях с полицией (без учета патрульной), СБУ, прокуратурой. В 2017 году такого опыта не имели 81,1% опрошенных.
В 2020 году 13,3% респондентов сообщили, что работники правоохранительных органов намекали/требовали денежное вознаграждение, подарки, услуги и другие неофициальные расходы (в 2017 году - 9,5%).
Кроме того, 13,3% опрошенных использовали свои связи, "блат", влиятельных родственников, знакомых, друзей, которые не работают в правоохранительных органах, для решения определенных вопросов, получения преимуществ, ускорения решения вопроса и т.п. (в 2017 году - 2,6%).
Еще 10,7% обращались за помощью к своим родственникам/близким, которые работают в правоохранительных органах (в 2017 году - 4,4%).
Также 10,2% по собственной инициативе предлагали работникам правоохранительных органов денежное вознаграждение, услуги и другую неофициальную плату или подарки (в 2017 году - 2,1%).
Еще 4,5% граждан заявили, что их заставляли сделать благотворительные взносы.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты обозначили реформы, которые происходят в рядах Службы безопасности Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости