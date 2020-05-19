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В Украине выросли случаи коррупции среди правоохранителей, - исследование

Согласно исследовательского агентства Info Sapiens, в сравнении с 2017 годом украинцы чаще дают взятки полицейским

сегодня, 15:01
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Украине выросли случаи коррупции среди правоохранителей, - исследование

Начиная с 2017 года в среде украинских правоохранителей заметно возрос уровень коррупции и частота получения взяток. Об этом сообщается в результатах исследования государственной компании Info Sapiens.

По данным опроса, в 2020 году 61,7% граждан не сталкивались с проявлениями коррупции в отношениях с полицией (без учета патрульной), СБУ, прокуратурой. В 2017 году такого опыта не имели 81,1% опрошенных.

В 2020 году 13,3% респондентов сообщили, что работники правоохранительных органов намекали/требовали денежное вознаграждение, подарки, услуги и другие неофициальные расходы (в 2017 году - 9,5%).

Кроме того, 13,3% опрошенных использовали свои связи, "блат", влиятельных родственников, знакомых, друзей, которые не работают в правоохранительных органах, для решения определенных вопросов, получения преимуществ, ускорения решения вопроса и т.п. (в 2017 году - 2,6%).

Еще 10,7% обращались за помощью к своим родственникам/близким, которые работают в правоохранительных органах (в 2017 году - 4,4%).

Также 10,2% по собственной инициативе предлагали работникам правоохранительных органов денежное вознаграждение, услуги и другую неофициальную плату или подарки (в 2017 году - 2,1%).

Еще 4,5% граждан заявили, что их заставляли сделать благотворительные взносы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты обозначили реформы, которые происходят в рядах Службы безопасности Украины.


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Источник: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Corruption_Survey_2020_Presentation_Info-Sapiens.pdf
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