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Суд отказался отменять подозрения Гладковскому

Бывший секретарь СНБО Олег Гладковский получил отказ в удовлетворении своей апелляционной жалобы

сегодня, 20:30
Автор:

• Екатерина Белоброва

Суд отказался отменять подозрения Гладковскому

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения бывшему первому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому, которого подозревают  в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По результатам судебного заседания коллегия судей отказала в удовлетворении поданной апелляционной жалобы и оставила решение следственного судьи от 04.05.2020 без изменений.

Отмечается, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника в деле бывшего первого заместителя секретаря СНБО на постановление следователя судьи Высшего антикоррупционного суда от 04.05.2020, которым было отказано в удовлетворении жалобы об отмене подозрения, объявленного 18.10.2019 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще в прошлом году в НАБУ четко обозначили причины задержания Олега Гладковского, который прославился из-за громкого скандала по расследованию журналистов  о фактическом обкрадывании рядов ВСУ в период российской агрессии на Донбассе.



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Источник: https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/news/941983/
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