Два экс-сотрудника "Беркута" получили подозрения по делу Евромайдана

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим сотрудникам спецподразделения милиции "Беркут". Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, указанные лица причастны к созданию "липовых" рапортов и протоколов против участников мирного протеста.

Так. утром 20 января 2014 года группой так называемых "титушок" были задержаны на ул. Лаврской в ​​Киеве трое участников акции протеста, которые шли домой из Майдана Незалежности. Сотрудники "Беркута" составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими "преступления".

Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Напомним, ране портал "Комментарии" сообщал, что скандальный журналист Дмитрий Гордон анонсировал серию очередных интервью, которые помогут "сложить пазл" событий 2014 года в Украине - гости могут вызвать общественный шок и резонанс.





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