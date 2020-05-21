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Два экс-сотрудника "Беркута" получили подозрения по делу Евромайдана

Оба бывших "беркутовца" подозреваются в умышленной фальсификации обвинений против участников Евромайдана

сегодня, 13:22
Автор:

• Екатерина Белоброва

Два экс-сотрудника "Беркута" получили подозрения по делу Евромайдана

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим  сотрудникам спецподразделения милиции "Беркут". Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. 

По данным следствия, указанные лица причастны к созданию "липовых" рапортов и протоколов против участников мирного протеста.

Так. утром 20 января 2014 года группой так называемых "титушок" были задержаны на ул. Лаврской в ​​Киеве трое участников акции протеста, которые шли домой из Майдана Незалежности. Сотрудники "Беркута" составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими "преступления".

Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Напомним, ране портал "Комментарии" сообщал, что скандальный журналист Дмитрий Гордон анонсировал серию очередных интервью, которые помогут "сложить пазл" событий 2014 года в Украине - гости могут вызвать общественный шок и резонанс



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=273267
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