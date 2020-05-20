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"Порошенко, Путин, Янукович": Гордон назвал кандидатов для своих будущих интервью

Журналист Дмитрий Гордон после скандальных интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным подчеркнул, что это еще не предел

сегодня, 22:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Порошенко, Путин, Янукович": Гордон назвал кандидатов для своих будущих интервью

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который опубликовал два скандальных интервью с преступниками международного масштаба - Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской - заявил, что останавливаться не намерен в интересах новейшей истории. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Так, по словам Гордона, он уже набросал заметки по интервью с беглым экс-президентом Виктором Януковича, чтобы восстановить полную картину событий  в 2014 году, когда в Украине произошла смена государственной власти, аннексия Крыма и оккупация некоторых территорий Донецкой и Луганской областей.

"Да, мне для полноты картины не хватает еще нескольких интервью. И, чтобы целиком сложить этот пазл, я с удовольствием возьму интервью у Виктора Януковича, у Владимира Путина и у Петра Порошенко", - обозначил украинский журналист.

При этом он добавил, что Путин не выходит на связь, Порошенко наотрез отказался, а вот с Януковичем переговоры проходят довольно активно.

Еще Гордон, комментируя заявленное сотрудничество с СБУ для интервью с Гиркиным и Поклонской, признал, что интервью - его личная инициатива, но флешки с ними он передал "компетентным органам", а затем их передали в Гаагу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты провели анализ интервью Дмитрия Гордона с госизменницей Натальей Поклонской и бывшим главарем так называемого "ДНР" Игорем Гиркиным, назвав их возможные результаты для украинского общества.


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