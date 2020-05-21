Офис Генпрокурора обязан открыть уголовное производство в отношении Байдена, - решение суда

В Украине откроют уголовное производство против бывшего вице-президента, а ныне кандидата в президенты США Джо Байдена. Такое решение принял Печерский суд города Киева.

Так, решение судьи Вовка касается возможного вмешательства Байдена в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Документ обязывает лицо, в чьей компетенции находится данный вопрос, внести определенное уголовное производство и проверить те факты, которые могут свидетельствовать о вмешательстве бывшего вице-президента США в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины.

Напомним, что в сети интернет появилась запись переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США. Сам разговор опубликовал народный депутат Андрей Деркач.

Как следует из записи, президент Порошенко докладывает вице-президенту США, что не смотря на отсутствие обвинений в коррупции или иных неправомерных действий, он сказал генеральному прокурору Шокину написать заявление об отставке по результатам встречи Байдена и Порошенко. Также Байден поздравил Порошенко с новым генпрокурором и, в частности, отметил, что будет содействовать в получении кредита для Украины.

Ранее эксперты оценили для издания "Комментарии" причины и возможные последствия всплывших в сети интернет записей переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом, якобы компрометирующих их обоих.

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