Записи переговоров Байдена и Порошенко: какие последствия будут у скандального слива

Эксперты оценили для издания "Комментарии" причины и возможные последствия всплывших в сети интернет записей переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом, якобы компрометирующих их обоих.



На записи якобы Порошенко докладывает якобы Байдену, что, не смотря на отсутствие обвинений в коррупции или иных неправомерных действий, он сказал генпрокурору Виктору Шокину написать заявление об отставке. В ответ вице-президет США поздравляет украинского президента с новым генпрокурором, отмечая, что это будет содействовать в получении кредита для Украины.

Переговоры Байдена и Порошенко: роль Деркача

"Такие записи просто так не всплывают, – говорит политический эксперт Александр Леонов. – Всегда есть определенные причины. Сегодня, к примеру, в Раде сняли блокирование с "антиколомойского закона". Так что можно связать появление записи с интересами Игоря Коломойского. Тем более что, обнародовавший записи внефракционный нардеп Андрей Деркач часто действует в "связке" с нардепом от фракции "Слуга народа" Александром Дубинским, который входит в проколомойское крыло условного монобольшинства. Деркач же проповедует абсолютно пророссийские принципы, продвигает идею внешнего управления Украиной. Можно вспомнить, как Коломойский использовал в своих интересах бывшего прокурора Кулика – он во время избирательной кампании получил зеленую улицу в медиа ИК, а также возбудил дело против экс-главы НБУ Гонтаревой, которая сделала всё для национализации ПриватБанка".

По мнению эксперта, если запись реальная, то к ее появлению могли быть причастны либо представители администраций президентов (Украины или США), либо спецслужбы этих двух стран, а также – России.

"В самом разговоре, как мне кажется, нет ничего криминального. Но если кто-то попытается раздуть тему, всё может обернуться не против Байдена и Порошенко, а против Трампа (который сейчас проигрывает Байдену, согласно последним соцопросам) и Зеленского, – считает Александр Леонов. – Если вспомнить летний телефонный разговор между Зеленским и Трампом, то президент США осуществлял там куда большее давление на украинского коллегу, чем тот же Байден в "слитых" записях. И ответы Зеленского носили куда более далекий от независимости характер (100-процентно свой прокурор и так далее), чем ответы Порошенко. Так что раскрутка этого скандала ударит скорее по Зеленскому и по Трампу. Как мне кажется, мы наблюдаем жест отчаянья со стороны противников Байдена. У Трампа главным козырем всегда была экономическая ситуация. Но коронавирус, как говорится, "перевернул стол". В США – катастрофические смертность, падение производства, рост безработицы. Набирает обороты экономический кризис. И у Трампа просто нет ресурса, чтобы сделать финишный рывок".

Политэксперт считает, что люди, которые принимают сейчас участие в атаке на Байдена (потому что настоящей мишенью является именно он, а не Порошенко), будут отвечать за все обвинения. Особенно жестко, если он таки станет президентом.

"В записи фигурирует достаточно много фамилий американских граждан. Интересно, что будет, если они решатся в американском суде отстаивать свои интересны? История для тех, кто решился на этот шаг, может иметь нехорошее продолжение, если она будет заходить на территорию США", – резюмирует Александр Леонов.

Переговоры Байдена и Порошенко: дело о госизмене

Переговоры Байдена и Порошенко не является основанием для возбуждения дела о возможной государственной измены пятого президента Украины, уверен политолог Петр Охотин.

"В политике часто происходят разговоры "не для широкой публики". Единственными, кто должен понести ответственность в этой ситуации – это сотрудники спецслужб, которые не обеспечили конфиденциальную информацию от утечки", – считает эксперт.

По мнению Петра Охотина, расследование касательно отставки Шокина является частью медийной кампании Дональда Трампа, которую публично ведет Руди Джулиани (бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа – прим. ред.). Тем более, что Джулиани и не скрывал фактов своих встреч с Шокиным или Деркачем.

"Украине следует всячески избегать того, чтобы быть втянутой в скандалы накануне выборов в США, – уверен политололг. – Политические баталии между Байденом и Трампом должны волновать только американскьких избирателей. Украине нужно дистанцироваться от того, чтобы стать площадкой для "черного пиара" на выборах президента США".

Переговоры Байдена и Порошенко: много загадок

Аналитик в области права Украинского института политики (УИП), адвокат, глава правозащитной общественной организации "Общая цель" Игорь Печенкин считает, что в происходящем много конспирологии. Но отмечает, что к Петру Порошенко, действительно, есть ряд вопросов, которые должны формулироваться в конкретные действия следователей ГБР и НАБУ – в зависимости от составов вменяемых преступлений.

"Ранее многие эксперты комментировали возможные преступления Порошенко. И то, почему ему до сих пор не предъявляют подозрений и не расследуют те или иные его действия, несовместимые с законом. Как мне кажется, всё очевидно – многое согласовывается с кураторами из Европы и Америки во внешней и внутренней политики, – говорит Игорь Печенкин. – Это же касается и назначений, и отставок топ-чиновников. В числе прочих, ставшие достоянием общественности новые действия Порошенко, как собственно и другие, должны быть квалифицированы должным образом. Запись появилась в преддверии предстоящей перезагрузки правоохранительной системы. В ближайшее время мы будем наблюдать очередной театр политического абсурда по назначению смещению глав ГПУ, ГБР, НАБУ, АРМА (Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений). Запаситесь поп-корном".

По мнению эксперта, антикоррупционная реформа, как и многие другие, была провалена прошлой властью – как правительством, так и самим Порошенко.

"Об этом мы проводили исследования в Украинском институте политики. И подготовили содержательную аналитику, с которой можно ознакомиться на нашем сайте, – отмечает Игорь Печенкин. – Последствия таких "реформ" мы и будем пожинать в ближайшие два года. Заинтересованы в этом те, кто мешает изменениям Украины к лучшему – внутренние полит и финансовые группировки, кураторы из-за кордона".

Ранее "Комментарии" писали, что большой бизнес, самые серьезные политические амбиции и возведение стен с соседями. Жизненные и карьерные пути Петра Порошенко и Дональда Трампа во многом схожи, но что будет написано в учебниках истории об их президентских сроках спустя десятилетия – пока что вопрос.



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