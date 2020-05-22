Следствие по возможным убийцам Павла Шеремета завершено

Полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщили в издании "Украинская правда" со ссылкой на комментарий адвоката Тараса Безпалого — защитника подозреваемой Кузьменко.

В деле Шеремета подозреваются три человека: врач Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь и музыкант Андрей Антоненко. По словам адвоката Безпалого, полиция завершила досудебное расследование и вынесла постановление. Материалы Кузьменко, Дугарь и Антоненко вынесли в новое производство и сразу объявили о завершении досудебного расследования.

Адвокат подозреваемой Яны Дугарь подтвердил, что в ближайшее время защите должны сообщить о завершении расследования. Сегодня, 22 мая, было запланировано судебное заседание по поводу меры пресечения подозреваемой Кузьменко. Защита просила отменить арест. Но заседание перенесли на 27 мая. Прокуроры не явились, подозреваемую не доставили, связь с ней не обеспечили.

Вчера, 21 мая, были изменены подозрения всем троим подозреваемым. Теперь следствие называет организаторами убийства Павла Шеремета "неустановленные лица".

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года с помощью взрыва автомобиля в центре столицы.

Как сообщал портал "Комментарии", Нацгвардия обнародовала имена трех погибших бойцов в стрельбе в Житомирской области.

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