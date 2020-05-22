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Стрельба в Житомирской области: Нацгвардия обнародовала имена трех погибших бойцов

Во время стрельбы по отдыхающим в Житомирской области погибли трое нацгвардейцев — Виталий Вульчин, В. Мамиченко и А. Москалец

сегодня, 19:56
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Стрельба в Житомирской области: Нацгвардия обнародовала имена трех погибших бойцов

В Нацгвардии назвали имена бойцов, которые погибли в ходе стрельбы в селе Новоселица Житомирской области в ночь на 22 мая. Об этом сообщили в издании "Новое время со ссылкой на заявление командования Национальной гвардии Украины.

"В этой страшной трагедии погиб военнослужащий по контракту Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В. С., а также двое военнослужащих по контракту воинской части 3066 младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А. В.", — говорится в заявлении.

Нацгвардейцы накануне вернулись из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Они находились в отпуске.

В ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области мужчина застрелил из охотничьего ружья семь человек, которые отдыхали на берегу пруда. Погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет.

Стрелком оказался 58-летний владелец пруда, который накануне помог разоблачить и задержать начальника полиции одного из районов Житомирской области, который требовал от него ежемесячную "дань". По версии следователей, между ним и группой отдыхающих возник конфликт.

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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/massovoe-ubiystvo-22-maya-pogibli-troe-boycov-nacgvardii-novosti-ukrainy-50089810.html
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