Стрельба в Житомирской области: Нацгвардия обнародовала имена трех погибших бойцов

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В Нацгвардии назвали имена бойцов, которые погибли в ходе стрельбы в селе Новоселица Житомирской области в ночь на 22 мая. Об этом сообщили в издании "Новое время со ссылкой на заявление командования Национальной гвардии Украины.
"В этой страшной
трагедии погиб военнослужащий по контракту Бригады быстрого реагирования
старший сержант Вульчин В. С., а также двое военнослужащих по контракту
воинской части 3066 младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А.
В.", — говорится в заявлении.
Нацгвардейцы накануне вернулись из зоны проведения операции
Объединенных сил на Донбассе. Они находились в отпуске.
В ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области
мужчина застрелил из охотничьего ружья семь человек, которые отдыхали на берегу
пруда. Погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители
Киева в возрасте от 29 до 50 лет.
Стрелком оказался 58-летний владелец пруда, который накануне
помог разоблачить и задержать начальника полиции одного из районов Житомирской
области, который требовал от него ежемесячную "дань". По версии следователей,
между ним и группой отдыхающих возник конфликт.
Как сообщал портал "Комментарии", умер бывший нардеп Анатолий Матвиенко. Ему было 67 лет.
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