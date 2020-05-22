Дело Шеремета планируют передать в суд — Геращенко

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Материалы громкого дела об убийстве журналиста Павла
Шеремета планируют передать в суд до конца первого полугодия 2020. Об этом
рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в интервью изданию "Сегодня".
По словам Геращенко, у полиции достаточно оснований
предъявить подозрения "тем лицам, которых мы подозреваем в разведке на месте
подкладки бомбы и подкладке". При этом замглавы МВД подчеркнул, что следствие
считает задержанных лишь исполнителями, а настоящие организаторы пока не
найдены.
Также Геращенко рассказал, что задержанные отказываются
сотрудничать со следствием и не дают никаких показаний, а также оказались от
прохождения полиграфа.
"Если они такие честные, то у них была возможность доказать
это на полиграфе. Но мы не можем критиковать их за это, это их право", — заявил
Антон Геращенко.
По словам замглавы МВД, дело планируют передать в суд до
конца первого полугодия 2020 года. На момент предъявления подозрения у полиции
было достаточно доказательств.
Геращенко уточнил, что в распоряжении следствия были экспертизы походки, "очень странного" трафика мобильных телефонов, "очень странного" стечения многих фактов. По его словам, подозрение согласовано с прокуратурой, дело будет в суде, а суд под контролем СМИ вынесет свое решение.
Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года с помощью взрыва автомобиля в центре столицы.
Как сообщал портал "Комментарии", следствие по возможным убийцам Павла Шеремета завершено.
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