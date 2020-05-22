Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.05.2020

BTC/USD

9222.19

ETH/USD

208.04

LTC/USD

44.15

НБУ 22.05.2020

USD/UAH

26.96

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал Дело Шеремета планируют передать в суд — Геращенко
НОВОСТИ Все новости

Дело Шеремета планируют передать в суд — Геращенко

Задержанные отказываются сотрудничать со следствием и проходить полиграф

сегодня, 20:39
Автор:

• Антон Корнилов

Дело Шеремета планируют передать в суд — Геращенко

Материалы громкого дела об убийстве журналиста Павла Шеремета планируют передать в суд до конца первого полугодия 2020. Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в интервью изданию "Сегодня".

По словам Геращенко, у полиции достаточно оснований предъявить подозрения "тем лицам, которых мы подозреваем в разведке на месте подкладки бомбы и подкладке". При этом замглавы МВД подчеркнул, что следствие считает задержанных лишь исполнителями, а настоящие организаторы пока не найдены.

Также Геращенко рассказал, что задержанные отказываются сотрудничать со следствием и не дают никаких показаний, а также оказались от прохождения полиграфа.

"Если они такие честные, то у них была возможность доказать это на полиграфе. Но мы не можем критиковать их за это, это их право", — заявил Антон Геращенко.

По словам замглавы МВД, дело планируют передать в суд до конца первого полугодия 2020 года. На момент предъявления подозрения у полиции было достаточно доказательств.

Геращенко уточнил, что в распоряжении следствия были экспертизы походки, "очень странного" трафика мобильных телефонов, "очень странного" стечения многих фактов. По его словам, подозрение согласовано с прокуратурой, дело будет в суде, а суд под контролем СМИ вынесет свое решение.

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года с помощью взрыва автомобиля в центре столицы.

Как сообщал портал "Комментарии", следствие по возможным убийцам Павла Шеремета завершено.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.segodnya.ua/ukraine/delo-pavla-sheremeta-planiruyut-peredavat-v-sud-1443286.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!