Дело Шеремета планируют передать в суд — Геращенко

Материалы громкого дела об убийстве журналиста Павла Шеремета планируют передать в суд до конца первого полугодия 2020. Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в интервью изданию "Сегодня".

По словам Геращенко, у полиции достаточно оснований предъявить подозрения "тем лицам, которых мы подозреваем в разведке на месте подкладки бомбы и подкладке". При этом замглавы МВД подчеркнул, что следствие считает задержанных лишь исполнителями, а настоящие организаторы пока не найдены.

Также Геращенко рассказал, что задержанные отказываются сотрудничать со следствием и не дают никаких показаний, а также оказались от прохождения полиграфа.

"Если они такие честные, то у них была возможность доказать это на полиграфе. Но мы не можем критиковать их за это, это их право", — заявил Антон Геращенко.

По словам замглавы МВД, дело планируют передать в суд до конца первого полугодия 2020 года. На момент предъявления подозрения у полиции было достаточно доказательств.

Геращенко уточнил, что в распоряжении следствия были экспертизы походки, "очень странного" трафика мобильных телефонов, "очень странного" стечения многих фактов. По его словам, подозрение согласовано с прокуратурой, дело будет в суде, а суд под контролем СМИ вынесет свое решение.

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года с помощью взрыва автомобиля в центре столицы.

Как сообщал портал "Комментарии", следствие по возможным убийцам Павла Шеремета завершено.

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