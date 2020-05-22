Житомирскому стрелку сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Процессуальное руководство прокуратуры Житомирской области и Следственное управление ГУ Национальной полиции в области сообщили о подозрении в умышленном убийстве житомирскому стрелку, который также был арендатором озера, где произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора на официальном сайте.

Житомирского стрелка подозревают в совершении умышленного убийства двух и более лиц по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. На момент публикации решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Рассматривается вариант содержания под стражей.

В ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области мужчина застрелил из охотничьего ружья семь человек, которые отдыхали на берегу пруда. Погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет.

Стрелком оказался 58-летний владелец пруда, который накануне помог разоблачить и задержать начальника полиции одного из районов Житомирской области, который требовал от него ежемесячную "дань". По версии следователей, между ним и группой отдыхающих возник конфликт.

Как сообщал портал "Комментарии", Нацгвардия обнародовала имена трех погибших бойцов во время стрельбы в Житомирской области.

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